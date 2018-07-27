В фокусе: заседание ЦБР, ВВП США, давление Facebook на сектор высоких технологий

Investing.com − Российский рубль продолжает демонстрировать устойчивость к волатильности на финансовых рынках. Курс российской валюты колеблется на Московской бирже вблизи отметки 63 рубля за доллар, практически не меняясь с момента закрытия вчерашней сессии.

Интерес к российским активам ограничивает негативный новостной поток, связанный с возможным ужесточением санкций против России . В частности, американский сенатор-республиканец, глава комитета верхней палаты по внешним делам, Боб Коркер выразил уверенность, в том, что в США примут новые меры против возможного, по его мнению, вмешательства России в грядущие ноябрьские выборы в Конгресс.

«Я уверен, что мы одобрим что-то [новый пакет санкций] в течение ближайшей пары месяцев», − приводит слова сенатора агентство Bloomberg

Индекс МосБиржи опустился на 0,6% до отметки 2278 после роста на 0,4% по итогам торгов четверга. Индекс РТС вчера обогнал аналоги, поднявшись на 0,6% до 1 149 пунктов, сегодня же он снизился на 0,7% до отметки 1139 (все данные приведены по состоянию на 11:20 МСК).

Акции Яндекса , несмотря на хорошие показатели компании, сегодня подешевели на 1,8%, выйдя в лидеры падения на Московской бирже, под влиянием волны продаж в высокотехнологичном секторе фондового рынка США. Помимо Яндекса, в аутсайдерах такая «голубая фишка», как Сбербанк (минус 1%), что говорит об осторожности нерезидентов в отношении российских активов. Во всем мире под давлением оказался телекоммуникационный сектор, так как инвесторов насторожили проблемы Facebook.

Главным событием для российского рынка сегодня будет заседание совета директоров ЦБ . Рынок не ожидает снижения ставки, главная интрига − это комментарии регулятора относительно сроков нормализации денежно-кредитной политики.

На повестке дня также отчеты по ВВП РФ и ВВП США, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в небольшом минусе, выше отметки $74 за баррель, с начала недели они подорожали на 1,5%.

Индекс доллара вырос вчера на 0,4% и сегодня торгуется в небольшом плюсе (+0,1%) вблизи отметки 94,66 в ожидании данных по ВВП США. Если статистика подтвердит ускорение темпов роста экономики, это окажет поддержку американской валюте.