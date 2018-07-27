МВФ: рост экономики Китая устойчив, но риски усиливаются

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Международный валютный фонд (МВФ) отметил устойчивость экономики Китая в краткосрочной перспективе, но предупредил, что внешние угрозы возросли, а общие риски смещены в сторону снижения. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

Фонд ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в этом году, после того как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%. Оценка роста не изменилась по сравнению с майским прогнозом МВФ. Хотя МВФ высоко оценил прогресс Китая в снижении рисков в финансовом секторе и дальнейшее открытие экономики, он заявил, что темпы роста кредитования по-прежнему неустойчиво высоки, в то время как в некоторых аспектах ребалансировка страны замедлилась. "Китай находится на историческом перепутье. После десятилетий роста высокими темпами власти теперь сосредотачиваются на качественном росте", — говорится в докладе МВФ. Пекин сигнализирует, что он готов смягчить кампанию по борьбе с долгом, чтобы поддержать экономику на фоне эскалации торгового конфликта с США. Во II квартале ВВП Китая увеличился на 6,7%, минимальными темпами с 2016 года, после роста на 6,8% в I квартале. Правительству необходимо устранить противоречие между заявленными целями «стабилизировать долг, позволить рыночным силам играть решающую роль, увеличить инновации и открытость» и «все еще неустойчивым ростом долга, доминирующей ролью государства в экономике и относительно ограничительным торговым и инвестиционным режимом в некоторых областях», заявил МВФ. Фонд отметил, что есть пространство для поддержки экономики мерами фискальной политики. Центральный банк также должен постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, которая все еще остается стимулирующей, считают эксперты. МВФ заявил, что китайские власти не согласились с их описанием денежно-кредитной политики, утверждая, что она «нейтральна, учитывая стабильный рост, инфляцию и безработицу, а также замедление кредитной экспансии».

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Прогноз: экономика Китая устоит перед угрозой торговой войны Китай разворачивает масштабную стимулирующую программу Почему девальвация юаня — это надолго МВФ добавил, что инфляция в Китае, как ожидается, постепенно ускорится примерно до 2,5%, в то время как рост цен производителей будет умеренным. Пекин, по-видимому, прислушался к аргументу в пользу увеличения государственных расходов, объявив о новых мерах фискальной поддержки по снижению налогов и увеличению расходов на инфраструктуру. Это может умерить усилия по сокращению масштабного долга страны. Борьба с рисками в финансовой системе, вероятно, окажет давление на рост ВВП, и властям, «вероятно, придется поддерживать сильный рост кредитования для достижения своих целей роста, что будет происходить за счет дальнейшего увеличения долга нефинансового сектора». Сам Пекин видит в основном внешние риски снижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе, включая рост напряженности в торговых отношениях с США, глобальный рост протекционизма и рыночную волатильность, обусловленную более быстрой, чем ожидалось, нормализацией политики в США и резким ростом доллара. Тем временем в США крайне обеспокоены ослаблением китайской валюты, поскольку это дает Пекину преимущество в торговой войне. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в манипулировании валютными курсами и процентными ставками, а также подверг критике Федеральную резервную систему, заявив, что ему не нравится укрепляющийся доллар. В МВФ, однако, считают курс юаня справедливым, несмотря на его недавнее снижение по отношению к доллару. "Движения не были такими большими по меркам других развивающихся рынков. Это только возвращает валюту туда, где она была в начале года и в среднем в прошлом году", — цитирует CNBC Джеймса Дэниэла, возглавляющего миссию МВФ в Китае.