Китайская экономика показывает уверенный рост, демонстрируя прогресс в ключевых областях реформ — МВФ

Вашингтон, 27 июля / Синьхуа / — Китайская экономика демонстрирует уверенный рост, а Китай добился сдвигов в процессе реформ в ключевых сферах, таких как усиление контроля и управления финансами, продвижение устойчивой экономической открытости. Об этом в четверг сообщил Международный валютный фонд . По его прогнозу, рост ВВП КНР в текущем году составит 6,6 проц.

В заявлении по итогам консультаций с Китаем по четвертой статье соглашения МВФ говорится, что фонд приветствует решительность политики КНР по стратегическому переходу от быстрого к высококачественному росту, а также одобряет последние достигнутые Китаем успехи в процессе реформ — в первую очередь, принятие мер по снижению финансовых рисков и непрерывному продвижению экономической открытости.

По мнению МВФ, у экономического роста Китая по-прежнему обширные перспективы, что открывает перед КНР возможности для ускорения экономической перебалансировки и проведения реформ в других областях на основе текущей политической повестки. МВФ согласился с необходимостью дальнейшего проведения Китаем реформ в сфере контроля и управления финансами, сдерживания внебюджетных ассигнований местных администраций, отметив, что данные меры поспособствуют более поступательному экономическому росту.

МВФ приветствовал решительное обещание Китая о приверженности свободной торговле и мультилатерализму, назвав объявленную Китаем на днях комплексную политику открытости шагом в правильном направлении и призвав КНР ускорить реформы в этой области.

МВФ считает обменный курс китайской национальной валюты по отношению к корзине валют в 2017 году стабильным, подчеркивая, что покупательная сила юаня в целом соответствует законам экономики.

МВФ приветствовал повышение Китаем гибкости валютного курса юаня.

Говоря об инициативе «Пояс и путь», МВФ указал на необходимость сформировать основные рамки, улучшить координацию и контроль, использовать более открытые методы закупок, обращать должное внимание на долговую устойчивость партнеров — все эти меры, по мнению МВФ, должны способствовать эффективной реализации данной инициативы. —0—