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Гончаров: Всё идёт к краху пенсионной системы Украины
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Гончаров: Всё идёт к краху пенсионной системы Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Всё идёт к тому, что скоро и солидарная пенсионная система рухнет
Как известно, у нас на Украине должна действовать 3-уровневая пенсионная система.
Третий добровольный уровень (негосударственные пенсионные фонды) едва дышит, так как фондовый рынок фактически убит и нет надёжных ценных бумаг для инвестирования пенсионных средств, а о финансовой устойчивости банков и сохранении депозитов и вовсе не приходится говорить.
Второй накопительный уровень (многострадальный) так до сих пор не запущен нашими народными депутатами.
Остался первый уровень, огромными трудностями он пока держится на плаву, — это солидарной ответственности, когда работающие граждане платят социальный взнос, на который живут пенсионеры. И вот в начале этой недели Пенсионный фонд Украины впервые признался, что причиной несвоевременной выплаты пенсий стал кассовый разрыв в поступлениях единого социального взноса. К сожалению, и в этом году «дыра» в Пенсионном фонде Украины не сокращается, дефицит составляет около 150 млрд гривен, соответственно 23 июля 2018 года с единого казначейского счета ПФУ на выплату пенсий был предоставлен заём в сумме 1,5 млрд гривен.
И на эту солидарную систему очень негативно влияет постоянно ухудшающаяся у нас на Украине демографическая ситуация и мощный отток трудоспособного населения на заработки за рубеж, поэтому количество работающих в стране и пенсионеров стремительно сходится, а ведь ещё 15-20 лет назад на 1 пенсионера приходилось около 3 работающих.
Не сомневаюсь, после выборов-2019 новые политики у «руля» выйдут к народу и скажут: «НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ С ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМОЙ, предшественники всё развалили!..»
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