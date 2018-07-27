Кока-Кола подорожает из-за Трампа 

Кока-Кола подорожает из-за ТрампаТакже, по словам генерального директора компании Джеймса Квинси, росту цен на напитки способствует и повышение стоимости труда. Глава Coca-Cola инициировал разработку плана по выходу из кризисной ситуации. Он считает, что сейчас, рынок изменился, поэтому компании и ее партнерам необходимо создать новую стратегию развития, которая удержит Coca-Cola на плаву.
Гендиректор пока не уточнил, как именно подорожает напиток и когда это произойдет. Но отметил, что когда это произойдет, то затронет не только рынок США, но и другие страны, куда экспортируется напиток.
Напомним, что с 1 июня в Соединенных Штатах Америки начали действовать новые пошлины на алюминий и сталь. С такой позицией США были не согласны страны ЕС и Канада. Они также выразили желание оспорить пошлины в рамках ВТО. Недавно о подорожании производства объявил крупнейшие производитель автомобилей — General Motors. Из-за введенных пошлин, компании также придется пересмотреть свою стратегию развития и выработать новые решения.