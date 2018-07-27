Новикомбанк повысил ставки по долларовым вкладам

Изменение составило от 0,15 до 0,2 процентного пункта. Максимальная доходность долларов вкладов теперь достигает 2,7% годовых.

«Капитал» (от 300 долларов на срок от одного месяца до трех лет) можно открыть под 0,35—1,5%, «Premium Капитал» (от 100 тыс. долларов на срок от трех месяцев до трех лет) — под 0,45—2,7%, а «Зарплатный Капитал» (от 300 долларов на срок от одного месяца до трех лет) — под 0,45—1,6% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Рост» (от 300 долларов на срок от двух месяцев до 400 дней) размещается под 0,35—1,05%, «Premium Рост» (от 100 тыс. долларов на срок от трех месяцев до 400 дней) — под 0,95—2,15%, а «Зарплатный Рост» (от двух месяцев до 400 дней) — под 0,45—1,15% годовых. Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентные ставки по «Комфорту» (от 300 долларов) составляют 0,5—0,7%, по «Premium Комфорту» (от 50 тыс. долларов) — 0,8—1,55%, а по «Зарплатному Комфорту» (от 300 долларов) — 0,6—0,8% годовых. Срок — шесть месяцев и один год. Предусмотрено внесение дополнительных взносов и совершение расходных операций. По выбору вкладчика, проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.