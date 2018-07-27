Ещё
Новикомбанк повысил ставки по долларовым вкладам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новикомбанк повысил ставки по долларовым вкладам 

Банки.ру 58 минут назад
Изменение составило от 0,15 до 0,2 процентного пункта. Максимальная доходность долларов вкладов теперь достигает 2,7% годовых.
«Капитал» (от 300 долларов на срок от одного месяца до трех лет) можно открыть под 0,35—1,5%, «Premium Капитал» (от 100 тыс. долларов на срок от трех месяцев до трех лет) — под 0,45—2,7%, а «Зарплатный Капитал» (от 300 долларов на срок от одного месяца до трех лет) — под 0,45—1,6% годовых. Выплата процентов — в конце срока.
«Рост» (от 300 долларов на срок от двух месяцев до 400 дней) размещается под 0,35—1,05%, «Premium Рост» (от 100 тыс. долларов на срок от трех месяцев до 400 дней) — под 0,95—2,15%, а «Зарплатный Рост» (от двух месяцев до 400 дней) — под 0,45—1,15% годовых. Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.
Процентные ставки по «Комфорту» (от 300 долларов) составляют 0,5—0,7%, по «Premium Комфорту» (от 50 тыс. долларов) — 0,8—1,55%, а по «Зарплатному Комфорту» (от 300 долларов) — 0,6—0,8% годовых. Срок — шесть месяцев и один год. Предусмотрено внесение дополнительных взносов и совершение расходных операций. По выбору вкладчика, проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Банки.ру: последние новости
США и ЕС обсудили торговые отношения и пошлины между сторонами Рубль дешевеет на открытии торгов ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»71
Кобзон находится в реанимации73
В Крыму рассказали о крахе Макаревича114
СМИ узнали о подготовке нового удара США54
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий712
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение