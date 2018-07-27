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Российских медведей защитят от китайской кухни и медицины
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Times: в России защитят медведей от китайской кухни и медицины 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Популяция бурых медведей в России может стать таким же «стратегическим ресурсом», как нефть и газ, сообщает The Times. В связи с тем, что в Китае процветает незаконная торговля медвежьими органами и лапами, ФСБ подготовила распоряжение, согласно которому вывоз из России бурого медведя, азиатского чёрного медведя и кабарги будет считаться контрабандой, а нарушителю будет грозить до 12 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона рублей.
Бурые медведи в России могут быть приравнены к таким национальным достояниям, как нефть и газ, сообщает The Times. Российские спецслужбы предложили классифицировать животных как «стратегический ресурс».
Федеральная служба безопасности подготовила распоряжение, согласно которому бурые медведи, азиатские чёрные медведи и кабарги будут занесены в список ограниченных ресурсов и их вывоз из страны будет считаться контрабандой.
В Китае процветает незаконная торговля медвежьими органами и лапами, которые считаются «деликатесами, обладающими лечебными свойствами». В январе на пути в Китай была изъята партия, состоящая из 867 медвежьих лап и костей пяти сибирских тигров.
Кабаргу убивают из-за её клыков и пахучих желёз, которые используются для изготовления духов. Экспорт медведей и оленей или частей их тел регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В соответствии с распоряжением, которое сейчас находится на рассмотрении, любой, кто незаконно вывезет животных или их останки из России, может подвергнуться лишению свободы на срок до 12 лет и штрафу в размере 1 млн рублей, сообщает The Times.
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