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Профильный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%
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Профильный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20% 

РИА Новости 20 часов назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда в четверг рекомендовал палате одобрить закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.
Документ включен в повестку заседания палаты на 28 июля.
Закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.
Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.
Закон сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%.
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