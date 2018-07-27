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Цены на бензин выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом в Нижегородской области
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Цены на бензин выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом в Нижегородской области 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
По сравнению с прошлой неделей цены не изменились. Об этом сообщает Нижегородское УФАС. По итогам мониторинга, проведенного ведомством, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Нижнего Новгорода выглядят следующим образом: АИ-92 –41,11 руб/литр АИ-95 — 43,94 руб/литр ДТ — 43,51 руб/литр
Вид топлива
24.07.17  01.05.18  05.06.2018
24.07.2018
Изменение цены в %
на 24.07.18  к 24.07.17  Изменение цены в %
на 24.07.18  к 17.07.18  АИ-92  36,50  38,51  41,11  41,11  12,63  АИ-95  39,20  41,31  43,94  43,94  12,09  37,88  40,58  43,51  43,51  14,86
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