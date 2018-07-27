Цены на бензин выросли более чем на 12% по сравнению с прошлым годом в Нижегородской области 

По сравнению с прошлой неделей цены не изменились. Об этом сообщает Нижегородское УФАС. По итогам мониторинга, проведенного ведомством, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Нижнего Новгорода выглядят следующим образом: АИ-92 –41,11 руб/литр АИ-95 — 43,94 руб/литр ДТ — 43,51 руб/литр
Вид топлива
24.07.17 01.05.18 05.06.2018
24.07.2018
Изменение цены в %
на 24.07.18 к 24.07.17 Изменение цены в %
на 24.07.18 к 17.07.18 АИ-92 36,50 38,51 41,11 41,11 12,63 АИ-95 39,20 41,31 43,94 43,94 12,09 37,88 40,58 43,51 43,51 14,86