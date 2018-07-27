Россия в июле восстановит добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки 

При этом, по словам министра, в сентябре условия сделки могут быть вновь скорректированы. «Посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов, в том числе и по Ливии, и добыче в других странах», — пояснил Новак (цитата по РИА Новости). Он уточнил, что американские санции против Ирана на биржевой рынок, вероятнее всего, уже не повлияют.
В рамках соглашения ОПЕК+ для балансировки мирового рынка Россия с начала 2017 года взяла на себя обязательство снизить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. На тот момент страна добывала более 11 миллионов баррелей в сутки.
С 1 июля этого года участники сделки изменили условия, чтобы не допустить «перегрев» на рынке: добычу было решено суммарно повысить на миллион баррелей в сутки, из которых квота в размере около 200 тысяч баррелей отошла России. В середине месяца, выступая в Совете Федерации РФ, Новак уточнил, что добыча уже восстановлена на 80 процентов (то есть на 240 тысяч баррелей).
Одной из причин решения пересмотреть условия сделки стала ситуация вокруг Ирана: США вышли из ядерной сделки и объявили о введении пакета санкций против добывающей иранской отрасли ближайшей осенью. Рынок опасался, что это обернется сокращением экспорта нефти из Ирана, в связи с чем и так восстановившиеся мировые цены подскочили еще сильнее — до 80 долларов за баррель. Александр Новак считает, что «санкционная премия» на рынке уже учтена в ценах.