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Бурное развитие Китая и США создает возможности для Ботсваны — зам. директора-распорядителя МВФ
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Бурное развитие Китая и США создает возможности для Ботсваны — зам. директора-распорядителя МВФ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Габороне, 27 июля /Синьхуа/ — Бурные темпы развития Китая и США создают хорошие экономические возможности для Ботсваны. Об этом в четверг заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Чжан Тао.
"Цена на алмазы увеличивается, и одновременно растут объемы их продаж и производства", — сказал он во время приема, организованного Банком Ботсваны в столице страны Габороне.
По его словам, поскольку в Китае и США, крупнейших рынках ювелирных изделий с бриллиантами, наблюдается быстрый рост экономики, МВФ с осторожным оптимизмом относится к перспективам Ботсваны в качестве ведущего производителя алмазов в мире. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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