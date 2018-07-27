Бурное развитие Китая и США создает возможности для Ботсваны — зам. директора-распорядителя МВФ

Габороне , 27 июля / Синьхуа / — Бурные темпы развития Китая США создают хорошие экономические возможности для Ботсваны . Об этом в четверг заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Чжан Тао.

"Цена на алмазы увеличивается, и одновременно растут объемы их продаж и производства", — сказал он во время приема, организованного Банком Ботсваны в столице страны Габороне.

По его словам, поскольку в Китае и США, крупнейших рынках ювелирных изделий с бриллиантами, наблюдается быстрый рост экономики, МВФ с осторожным оптимизмом относится к перспективам Ботсваны в качестве ведущего производителя алмазов в мире. —0—