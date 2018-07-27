«РН-Юганскнефтегаз» добыло на Приобском месторождении 430 миллионов тонн нефти

В 2017 году нефтяники извлекли из недр более 24,7 миллиона тонн «черного золота» — это 4,5% от общероссийского показателя. Разработка залежи осуществляется на 356 кустовых площадках, среднесуточный дебит составляет более 70 тысяч тонн нефти. В 2018 году запланирован ввод 620 новых скважин. Специалисты проводят мероприятия по эффективному использованию оборудования, осуществляют планово-предупредительные ремонты.

Достижение производственного показателя стало возможным благодаря бесперебойной работе добывающих подразделений, объектов поддержания пластового давления, подготовки нефти и газа, сбора и использования нефтяного газа, эксплуатации трубовопроводов, подготовки производства, тепловодоснабжения и энергообеспечения. Перерабатывает попутный нефтяной газ в электроэнергию Электростанция собственных нужд «Приобская». Всего на Приобке трудятся две тысячи работников ООО «РН-Юганскнефтегаз».

На месторождении продолжает развиваться промысловая инфраструктура. Запланировано строительство опорных баз, зданий АБК и общежитий. Перед нефтяниками Приобки стоят новые задачи по разработке месторождения, а значит, будут новые производственные рекОрда» *запрещены в РФ ">орды.

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее предприятие в составе ПАО «НК „Роснефть“ . В 2017 году объем добычи составил 66,5 миллиона тонн нефти. Накопленная добыча предприятия превышает 2,3 миллиарда тонн нефти.

Фото: „РН-Юганскнефтегаз“