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Юань готов зафиксировать снижение седьмую неделю подряд
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Юань готов зафиксировать снижение седьмую неделю подряд 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Юань снизился в охде азиатской сессии и китайская валюта готова зафиксировать седьмое подряд недельное снижение, что стало самой продолжительной серией с 2015 года. Между тем, доллар США также торговался в минусе.
Пара USD/CNY прибавила 0,14% до 6,8030. С начала июня юань подешевел почти на 6%, так как трейдеры обеспокоены тем, что власти предпочитают воздерживаться от интервенций и не буду останавливать падение валюты, пока не появятся признаки спекулятивных коротких позиций.
Некоторые аналитики полагают, что китайские власти могут придерживаться политики ослабления валюты с целью компенсировать влияние торговой войны с США.
Эксперты Goldman Sachs Group полагают, что спад юаня компенсирует резкое замедление роста экономики Китая после введения первых двух пакетов тарифов.
«Инвесторы понимают, что Народный банк Китая не планирует вмешиваться и привык к высокой двусторонней волатильности», — сказал Кен Чунг, старший валютный стратег азиатского рынка в Mizuho Bank Ltd.
Между тем, индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины других валют, также снизился на 0,06% до 94,51 в ожидании публикации показателя роста ВВП США во втором квартале, который должен быть опубликован позже. Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе высказал неудовольств касательно силы валюты.
Пара USD/JPY выросла на 0,13% по отношению на фоне предположений о том, что Банк Японии может в ближайшее время отказаться от стимулирующей политики.
Пара AUD/USD прибавила 0,12% до отметки 0,7387.
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