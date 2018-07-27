До выхода статистики по американскому ВВП активность на рынках будет сдержанной 

Рубль провёл большую часть дня в ослаблении против доллара, но к вечеру смог существенно сократить потери. После вполне успешных размещений ОФЗ в среду спрос на отечественную валюту ослаб, а на глобальном рынке начал укрепляться доллар. Кроме того, подходит к концу налоговый период. С другой стороны, поддержку рублю оказывает нефть, которая сформировала довольно сильную поддержку в районе $72 и теперь может попытаться вернуться к росту. Естественно, что на рынок продолжает оказывать давление вероятность новых американских ограничений, но, возможно, что дальше слов новые угрозы не пойдут. Осенью состоятся промежуточные выборы в Конгресс, после которых есть надежда на стабилизацию психологического состояния вашингтонской элиты. Объявленная возможная встреча Д. Трампа и В. Путина осенью текущего года перенесена на неопределённый срок в будущем, что, наверное, логично, учитывая отсутствие результата предыдущих переговоров 16 июля.
Главным событием на американском рынке стало эпическое падение бумаг Facebook (-18,96%). Поводом стал квартальный отчёт, который не дотянул до ожиданий по выручке и росту подписчиков, а также отразил ухудшение прогноза на текущий год. Впрочем, текущая история объясняется довольно просто — акции Facebook перестают быть историей роста. Теперь инвесторам потребуются доказательства финансовой состоятельности модели. Меж тем большинство секторов рынка закрылось в плюсе. Не были исключением и технологичные бумаги. AMD Inc. (+14,33%) отчиталась о росте выручки выше ожиданий. Comcast Corp. (+3,98%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но слабее по выручке. PayPal Holdings (-2,44%) ухудшила прогноз на текущий год. Даже шоколадная Hershey Co. (+7,36%) отчиталась выше ожиданий. На втором плане оказались макроэкономические данные. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 9 тыс. за прошлую неделю до 217 тыс. Объём заказов на товары длительного пользования повысился в июне лишь на 1,0% при ожиданиях роста на 3,0%. И, наконец, пока Д. Трамп пытается возвести торговые барьеры, отрицательное сальдо торговли товарами выросло в июне на 5,5% до $68,3 млрд По итогам дня DJIA вырос на 0,44% до 25527,07 п., а S&P 500 снизился на 0,3% до 2837,44 п.
Настроения в Азии были смешанными. Из ярких историй стоит выделить продажу американских нефтегазовых активов компанией BHP Billiton (+2,0%) британской BP PLC за $10,5 млрд Японский Nikkei 225 пытался расти, даже на фоне провала бумаг финансовой Nomura на 6,25% после слабого квартального отчёта. Доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам подросла до 2,985% на ожиданиях сильных данных по ВВП США за II квартал. Прогнозы экономистов говорят о росте экономики на 4,1%.
Внешний фон перед стартом торгов в России относительно нейтральный. До выхода статистики по американскому ВВП активность на рынках будет сдержанной. Если рост экономики в США окажется выше ожиданий, то это может привести к укреплению доллара вместе с ростом доходностей по казначейским обязательствам.
В России рынок будет торговаться в узком диапазоне, консолидируясь после нескольких дней роста. Впрочем, продажи могут быть обеспечены новостью из США. Председатель сенатского комитета по внешним делам США Боб Коркер заявил о том, что новые ограничительные меры против Москвы могут быть приняты в ближайшие месяцы до проведения промежуточных выборов в Конгресс.