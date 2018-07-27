Санкции США не остановят экспорт иранской нефти

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Вашингтон хочет «свести к нулю» экспорт иранской нефти и задушить экономически «тегеранский режим». Однако США не смогут полностью остановить экспорт, от которого не откажутся Китай и ряд других стран. Кроме того, Тегеран проводит гибкую торговую и ценовую политику, что позволит обойти американские санкции.

ДОНАЛЬД ГРОЗНЫЙ

Трамп продолжает оказывать давление на мировой рынок нефти при помощи социальных сетей. Отбросив дипломатический этикет, американский президент открыто угрожает руководству Исламской республики Иран

"Иранскому президенту Роухани: Никогда больше не угрожай Соединенным Штатам, или последствия будут такими, с которыми вы еще не сталкивались. Наша страна больше не будет терпеть ваши умалишенные слова, сеющие насилие и смерть. Берегись!", — написал хозяин Белого дома в Twitter.

Запись появилась после того, как Роухани в ответ на многочисленные агрессивные заявления американского президента предупредил Белый дом, что военный конфликт с Ираном станет «матерью всех войн».

О военном конфликте речь пока не идет, но Вашингтон пытается остановить экспорт нефти из Ирана, что должно привести к ухудшению социально-экономического положения в стране, к дестабилизации внутриполитической ситуации и свержению «тегеранского режима».

Иран обладает огромными запасами углеводородов. По западным оценкам, по запасам нефти страна занимает четвертое место в мире, по запасам газа — второе. В настоящее время по объему добычи нефти среди стран ОПЕК Иран находится на третьем месте, уступая только Саудовской Аравии Ираку . От объема экспорта иранской нефти во многом зависит ситуация на мировом энергетическом рынке.

Вашингтон заявил о намерении до 4 ноября «свести до нуля» экспорт иранской нефти, на котором основана экономика Исламской республики. При этом администрация США наложила санкции не только на энергетический и банковский сектора Ирана: в прицеле Вашингтона оказались также импортеры иранской нефти, на которых оказывается политическое, финансовое и экономическое давление.

ПРОГНУЛИСЬ ПОД САНКЦИЯМ

Под угрозой американских санкций ряд нефтеперерабатывающих компаний из Японии Южной Кореи и Европы объявили о планах сокращения закупок иранской нефти.

Вопрос о прекращении импорта энергоносителей из Ирана горячо обсуждается в ЕС , но пока Брюссель не принял окончательного решения. Отказ закупать иранскую нефть странами ЕС приведет к повышению цен на углеводородное сырье на европейском рынке — прежде всего в Средиземноморском регионе.

По данным западных агентств, несколько НПЗ в Южной Европе уже отказались от поставок нефти из Ирана после того, как швейцарский Banque de Commerce et de Placements официально сообщил о прекращении финансировании сделок по покупке иранской нефти.

В первом полугодии этого года совокупный объем поставок иранской нефти в Южную Корею и Японию составил 370 тыс. барр. /сут. Представители нефтеперерабатывающих компаний этих стран уже заявили о полном отказе от закупок нефти в Иране. По заявлениям официальных лиц, южнокорейские и японские переработчики не собираются возобновлять закупки пока не получат разрешение от Вашингтона.

ТУРЦИЯ И ИНДИЯ НА РАСПУТЬЕ

Агентство Reuters сообщило о резком сокращении импорта иранской нефти крупнейшим турецким переработчиком Tupras, владеющим четырьмя НПЗ совокупной мощностью свыше 28 млн т/г.

Однако позже глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе присоединяться к американским санкциям против Ирана, поскольку Турция покупает иранскую нефть на выгодных условиях. Более того, Чавушоглу особо подчеркнул, что его страна не обязана подчиняться указаниям из-за рубежа.

Турция может получать иранскую нефть по трубопроводу, что позволяет осуществлять закупки вне контроля США, поскольку поставки по морю легко отследить в современных условиях.

Второй крупнейший потребитель иранской нефти — Индия — в первом полугодии импортировала в среднем 550 тыс. барр. /сут. Индийское высшее руководство еще не сделало каких-либо официальных заявлений о присоединении к санкциям США, но ряд СМИ поспешили сообщить, что государственные НПЗ уже начали поиски альтернативных источников поставок сырья, чтобы полностью соблюдать режим санкций после 4 ноября 2018 года.

Однако в апреле-июне (первом квартале 2018-2019 финансового года) Иран значительно увеличил экспорт нефти в Индию — до 5,67 млн т (455 тыс. барр. /сут.). За весь предыдущий финансовый год поставки иранской нефти в Индию составили 9,8 млн т.

Глава министерства нефтяной промышленности Индии Дхармендра Прадхан, выступая в парламенте, сказал: «НПЗ нашей страны импортируют нефть из различных стран, включая Иран, исходя из технических и коммерческих соображений». Прадхан особо подчеркнул, что Иран предоставил индийской стороне значительные скидки на свою нефть.

Во время санкций против Тегерана с 2012 по 2015 год Индия сократила закупки иранской нефти, но не отказалась от них полностью даже после того, как Иран был отключен от системы международных расчетов SWIFT. Дели и Тегеран создали собственную систему расчетов при совершении сделок с нефтью, которая основывалась на золотом эквиваленте.

Индийские эксперты полагают, что импорт нефти из Ирана в Индию продолжится, но объем поставок сократится вдвое. Ряд индийских НПЗ, включая предприятие Essar Oil в городе Вадинар, контролируемое "Роснефтью" , продолжат покупать нефть и конденсат у Ирана, несмотря на санкции и угрозы Вашингтона.

ЭКСПОРТ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Из всех стран только Китай в жесткой форме отверг требование США отказаться от закупок нефти из Ирана. По последним данным, импорт иранской нефти и конденсата в Китай превышают 700 тыс. барр. /сут. Более того, поставки могут значительно вырасти, если Тегеран перенаправит китайским потребителям часть экспортных объемов, предназначенных для Южной Кореи и Японии.

Иран может осуществлять поставки нефти в Китай через Международную энергетическую биржу, где торгуются поставочные фьючерсы. Торговля и расчеты осуществляются за юани — вне зоны доллара, а значит вне досягаемости американской финансовой системы.

В международной консалтинговой компании Fact Global Energy (FGE) считают, что экспорт нефти и конденсата из Ирана из-за санкций США снизится до 700 тыс. барр. /сут. FGE выдают желаемое за действительное, поскольку эта оценка основана на безоговорочной поддержке американских санкций со стороны всех стран-импортеров иранской нефти, кроме Китая. Однако Индия и Турция полностью не откажутся от иранской нефти.

Тегеран доказал, что способен проводить гибкую ценовую политику на нефтяном рынке и найти способы обхода наложенных санкций. Иранские власти готовы позволить частным компания экспортировать углеводороды.

Международные трейдеры — компании-посредники — также воспользуются случаем, чтобы извлечь прибыль от сделок купли-продажи иранской нефти. Трейдеры обладают финансовыми ресурсами, технологиями проведения сделок, которые позволяют избежать санкции.

Санкции Вашингтона не приведут к полному прекращению экспорта иранской нефти, но выручка Тегерана от продажи углеводородов за рубежом сократится, даже если цены на нефть пойдут вверх.