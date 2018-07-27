ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента

Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4 процентам, отметил Банк России в релизе по итогам заседания совета директоров 27 июля. В июне годовая инфляция составила 2,3 процента, в июле ожидается ЦБ в интервале 2,5-2,6 процента.

"Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза", — говорится в релизе регулятора. ЦБ указал, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике он считает «наиболее вероятным» в 2019 году.

В последний раз Банк России опускал ключевую ставку в марте — на 0,25 процентных пункта, до текущих 7,25 процента. На заседании в конце апреля регулятор взял паузу в снижении ставки для оценки рисков, связанных с расширением санкций США

На июньском заседании регулятор не понизил ключевую ставку в связи с планами правительства повысить ставку НДС с 18 до 20 процентов. Эта мера повлияет на динамику потребительских цен в 2019 году, а также может иметь эффект на них уже в текущем году, указывал Банк России. В связи с этим ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции до 3,5-4 процента в конце 2018 года и ожидает ее краткосрочный рост до 4-4,5 процента в 2019 году. К таргету ЦБ в четыре процента темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020 года, рассчитывают в ЦБ. В релизе от 27 июля Банк России подтвердил эти прогнозы.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в июне, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка 6-7 процентов) теперь вероятнее произойдет в 2019 году, а оценка нейтрального уровня ключевой ставки сместилась к верхней границе диапазона — семи процентам.

Среди среднесрочных факторов, влияющих на ставку, ЦБ также указывал внешние риски. «Хотя ЦБ не уточнял их, мы полагаем, они могут быть связаны, во-первых, с циклом ужесточения политики ФРС США , что будет стимулировать отток капитала с развивающихся рынков (и, в частности, из России ), во-вторых, с дальнейшим ужесточением санкций США против России», — считают аналитики Райффайзенбанка

Еще одним (но уже менее вероятным) фактором может стать полномасштабная торговая война между США и Китаем , отмечают они. Все эти три фактора потенциально усиливают отток капитала и ослабление рубля, что будет негативно для инфляции и потребует от ЦБ сохранения более высокой ставки, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.