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Банк России снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. в декабре
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Банк России снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. в декабре 

Прайм 1 час назад
Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Магнита (+5,68%), поводом стала публикация результатов за 1 полугодие. Аутсайдерами без новостей стали акции Сбербанка (-1,73%). Пара USD/RUB торговалась в узком диапазоне 62,8-63,10.
СД Банка России проведет заседание по вопросам монетарной политики. По моему мнению, ключевая ставка будет оставлена без изменений, реакция рынка будет нейтральной. В прошлый раз регулятор отметил опасность роста инфляции в среднесрочном периоде, подчеркнув высокую вероятность выхода инфляции за таргет в 4% уже до конца года и роста еще на 0,5 п.п. в будущем году. В связи с этим смягчение денежно-кредитной политики было решено приостановить. Я полагаю, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. в декабре.
Ожидаю нейтральную динамику. На локальном рынке в фокусе заседание ЦБ. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2280-2300 п.
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