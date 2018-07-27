Аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке

ЦБ РФ без интриг сохранил ключевую ставку неизменной

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% не стало сюрпризом: отчетливый сигнал относительно своих дальнейших действий регулятор дал в июне, и одля рынкажидать сильных "переломов" в его решениях было не совсем оправдано, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял в этом процессе паузу. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной монетарной политике до конца 2019 года, указав, что вероятность перехода к ней уже в 2018 году сильно снизилась. При этом ЦБ при целевой годовой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7% — на 2-3 процентных пункта выше.

"Решение было ожидаемым с учетом того, что на прошлом заседании ЦБ дал четкие комментарии относительно того, что дальнейшее снижение ставки откладывается из-за предстоящего повышения НДС. Риторика осталась довольно жесткой, так как было подтверждено звучавшее ранее заявление о том, что наиболее вероятным считается переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году", — сказала главный экономист банка "Нордеа" Татьяна Евдокимова.

По данным Банка России, годовая инфляция в РФ сохраняется на низком уровне — в июне она составила 2,3%, в июле — ожидается в интервале 2,5–2,6%. Вместе с тем, Банк России сохранил прогноз инфляции на конец 2018 года в 3,5–4% и ожидания временного превышения годовой инфляцией 4% в 2019 году. Также регулятор оставил без изменений прогноз роста экономики в 2018 году в интервале 1,5–2%.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

Решение правительства повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года является, по мнению регулятора, главным проинфляционным риском. Тем не менее, ЦБ РФ считает, что нормализация монетарной политики состоится в следующем году.

Антон Павлов. В настоящее время возможности регулятора снижать ставку ограничены с учетом роста инфляционных рисков, а также внешних факторов, в числе которых — ужесточение монетарной политики ФРС США , отмечает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка

"Для дальнейшей корректировки ключевой ставки в сторону снижению Банку России важно, чтобы инфляция стабильно закрепилась на уровне ниже 4%. Чтобы не спровоцировать рост, ЦБ принял решение временно приостановить снижение ставки. К вопросу дальнейшего снижения Центробанк сможет вернуться осенью, когда получит предварительные оценки влияния предстоящего повышения НДС и новые результаты по темпам развития экономики", — считает эксперт.

По мнению Евгения Кошелева из Росбанка, отмеченные ЦБ инфляционные риски — в первую очередь, из-за фискальных мер — станут поводом для регулятора все еще придерживаться такой риторики до момента стабилизации инфляции. "Вероятно, это может произойти к сентябрю", — уточняет он.

"Планируемое увеличение НДС, несмотря на некоторое влияние на динамику инфляции, вряд ли приведет к существенному ухудшению инфляционных ожиданий, но может повлечь за собой риски снижения доходов домохозяйств. Следовательно, более низкая ставка может частично нивелировать это негативное влияние на инвестиции, не принося никаких серьезных рисков для прогноза инфляции и рубля", — указал, в свою очередь, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.

Павлов считает, что рост инфляции на 1 процентный пункт из-за повышения НДС является достаточно реалистичной оценкой регулятора.

"При отсутствии новых внешних или внутренних негативных факторов вполне вероятно, что инфляция не превысит указанный уровень 3,5-4% в 2019 году", — полагает он.

НЕОЧЕВИДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ СТАВКИ

В этот раз регулятор вернул в релиз по итогам заседания сигнал о сроках завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, указав, что ожидает его в 2019 году. Однако мнения некоторых аналитиков разнятся с позицией ЦБ относительно того, какой уровень ключевой ставки считать нейтральным.

"Мы все еще придерживаемся мнения, что 6,5% — это более оправданная мера нейтральной ставки при таких ориентирах. Соответственно, как мы предполагаем, есть еще несколько потенциальных движений ставки до тех пор, пока не будет нейтрализована политика", — отмечает Кошелев.

По его ожиданиям, регулятор может снизить ставку до 7% до конца года.

Павлов уточняет, что до конца года Центробанк может опустить ключевую ставку до 7%, если не возникнет дополнительного влияния внешних или внутренних факторов.

Полевой же, со своей стороны, считает, что в случае постепенного повышения инфляции до 3,5-3,8% в 2018 году, а затем временного всплеска до 4,3-4,7% в первом полугодии 2019 года ЦБ может оставить ставку неизменной до конца 2018 года.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, глобальная геополитическая конъюнктура последних недель не способствует понижению ставки — после встречи лидеров РФ и США возобновилось активное обсуждение введения новых санкций против России.