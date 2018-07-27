Признаки стабилизации

Вчера российский фондовый рынок показал умеренный оптимизм — индекс МосБиржи вырос на 0,45%. На результаты встречи Дональда Трампа Жан-Клодом Юнкером , в ходе которой появились признаки ослабления напряженности между США и Европой, фондовые рынки развивающихся стран отреагировали позитивно, дойдя до месячного максимума. Это факт ослабил страх сильного падения нашего рынка в августе. Если бы удалось «разминировать» китайскую проблему, то настроения на нашем рынке стали бы безоблачными. США и ЕС достигли консенсуса, и политика США теперь будет направлена против Китая . Трамп уже обвинил Китай в том, что Поднебесная «жестоко и аморально» использует американских фермеров как средство получения уступок по торговле.

Индекс МосБиржи мог вырасти и больше, но у инвесторов были опасения сильного падения американского рынка. Сразу скажу, что опасения оправдались лишь частично — снижение затронуло только высокотехнологичный сектор.

В среду перед публикацией финансовых результатов за второй квартал акции Facebook закрылись ростом до рекордного максимума, но показатели компании разочаровали, и после закрытия торгов акции Facebook сильно обвалились, почти на 20%. Квартальная выручка оказалась ниже ожиданий. К тому же, рост числа пользователей соцсети замедлился и число активных пользователей за месяц оказалась ниже оценок аналитиков. В ходе телеконференции после публикации финансовых результатов представители компании сообщили, что рост выручки может замедлиться почти на 10% в третьем и четвертом кварталах, а также что в следующем году рост издержек, скорее всего, окажется сильнее роста выручки.

Мнения аналитиков разделились: одни считают, что обвал котировок представляет возможность для покупки, другие — что квартальные результаты говорят о начале трудного периода для компании. Команда аналитиков KeyBanc во главе с Энди Харгривсом рекомендует покупать Facebook на фоне массовых продаж. «Компания активно занимается преобразованием рекламы в сюжетный формат. Скорее всего, это сильно ударит по рекламному каталогу товаров, который является одним из основных источников прибыли. Этот переходный период, скорее всего, займет несколько кварталов. Но мы считаем, что он предоставит возможность компании перезагрузиться и построить более стабильную в долгосрочном плане платформу как для пользователей, так и для рекламодателей», — полагают в KeyBanc. Аналитики KeyBanc сохранили рейтинг Overweight по акциям Facebook, но понизили целевой уровень с $245 до $215.

Аналитики Deutsche Bank тоже отмечают перевод рекламы в формат Stories и настроены оптимистично. «В краткосрочной перспективе акции компании могут показать падение. Но мы склоняемся к тому, что переходным периодом, который будет длиться в среднесрочной перспективе, следует воспользоваться для увеличения позиций на долгосрочную перспективу», — сказала команда аналитиков Deutsche Bank во главе с Ллойдом Вомсли. У Deutsche Bank рейтинг Buy по акциям Facebook с целевым уровнем $205.

А вот команда аналитиков UBS во главе с Эриком Шериданом после публикации финансовых результатов в среду понизила рейтинг акций Facebook с Buy до Neutral и сократила целевой уровень с $212 до $180.

После закрытия торгов выпустила финансовые результаты Amazon. Прибыль превысила ожидания — GAAPEPS составила $5,07 против консенсус-прогноза в $2,48. Но выручка за второй квартал составила $52,89 млрд и оказалась хуже ожидавшихся аналитиками $53,37 млрд

Вероятно, активы развивающихся стран достигли дна в прошлом месяце и показанный в июле рост является началом более продолжительной повышательной тенденции, которая будет иметь место в течение второго полугодия, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. В динамике рынка 2018 года нет ничего необычного, если смотреть в историческом контексте, сообщают в докладе Цезарь Масри и Рон Грэй. Статистика по росту, которая обычно является более хорошим индикатором, чем котировки, начинает показывать признаки стабилизации, заключают они.

Ливан и Перу и Goldman Sachs рекомендует латиноамериканские акции и валюты. Касательно кредитного рынка развивающихся стран, Goldman Sachs отдает предпочтение высокодоходным долговым инструментам, делая ставку на Мексику Египет . Среди наиболее привлекательных внутренних облигационных рынков, по мнению Goldman Sachs, Бразилия Колумбия , где кривая доходности отличается относительно более резкой изогнутостью. Goldman Sachs позитивно настроен по отношению ко всем активам Южной Африки , кроме акций. Goldman Sachs рекомендует избегать внутреннего облигационного рынка Турции , ввиду существенных политических рисков. Goldman Sachs сохраняет позицию underweight по азиатским акциям, пока торговая напряженность с США остается высокой.

Всё больше ведущих стратегов и управляющих фондами желают увеличить объем средств на развивающихся рынках после обвала во втором квартале. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что предугадывать уровень дна — это «пугающая задача» и что ошибочное определение момента входа может повлечь болезненные последствия.