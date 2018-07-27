Госдолг Украины увеличился

Государственный долг Украины вырос до $76,29 млрд

По данным Министерства финансов Украины, в июне объём совокупного государственного и гарантированного государством долга увеличился до $76,29 млрд, или 1,998 трлн гривен.

Основная сумма государственного долга, номинированная в долларах США, составляет 41,99%, в гривне — 32,19%, в специальных правах заимствования — 16,76%, в евро — 7,92%, в канадских долларах и иенах — менее 1%. С начала 2018 года прямой и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 6,71%, или на 143,65 млрд гривен, а внешний — на 0,29% до $37,52 млрд Государственный долг, наоборот, вырос — на 0,08% до 1,732 трлн гривен.

В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг составляет 83% от ВВП, то есть около $1900 на каждого жителя страны.