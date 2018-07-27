Ещё
Госдолг Украины увеличился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государственный долг Украины вырос до $76,29 млрд 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
По данным Министерства финансов Украины, в июне объём совокупного государственного и гарантированного государством долга увеличился до $76,29 млрд, или 1,998 трлн гривен.
Основная сумма государственного долга, номинированная в долларах США, составляет 41,99%, в гривне — 32,19%, в специальных правах заимствования — 16,76%, в евро — 7,92%, в канадских долларах и иенах — менее 1%. С начала 2018 года прямой и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 6,71%, или на 143,65 млрд гривен, а внешний — на 0,29% до $37,52 млрд Государственный долг, наоборот, вырос — на 0,08% до 1,732 трлн гривен.
В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг составляет 83% от ВВП, то есть около $1900 на каждого жителя страны.
С 2018 по 2020 годы правительство и Национальный банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, причём пик приходится на 2019-2020 годы, а в этом году Киеву нужно отдать около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом.
Украина.ру: последние новости
Путин одобрил строительство нового мегамоста Италия подсчитала убытки от антироссийских санкций Москвичи рассуждают: Должна ли Россия сохранить транзит газа через Украину?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ455
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя22
В Крыму нашли ядерное оружие52
Массовая драка депутатов попала на видео98
Поклонской посоветовали «не хохлить»91
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
00:29
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Криминал Происшествия
09:23
С организаторов «Нашествия» потребовали 7 миллионов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение