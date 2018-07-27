Какие продукты в Тюмени дорожали быстрее инфляции

По данным Тюменьстата за год в области существенно выросли цены на некоторые товары продовольственной корзины. С июня 2017 года по июнь 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия прибавила в цене 6%, так же алкоголь на 1,4%, рыба и морепродукты — 4%, стоимость молочки выросла на 2,2%.

Так же произошло падение цен на крупы, снижение на 11,6%, так же на 6% упал цена подсолнечного масла, куриных яиц и сахара. В июне стоимость минимальной продовольственной корзины выросла на 2,8% и достигла 4 487 рублей 70 копеек. В расчете на одного человека. Так же стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в прошлом месяце составляла 14 779 рублей 60 копеек в расчете на одного человека. А в июне рост составил 1%, при том что с начала года рост составил 2,6%

Среди непродовольственных товаров самый большой рост цен зафиксирован на бензин 11,2%, топливо 8,9% и стройматериалы 8,2% и на табачные изделия — 7,9%.