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Вице-премьер рассказал о пользе от снижения курса рубля
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Борисов рассказал о пользе от снижения курса рубля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что снижение курса рубля сделало российские судоверфи более конкурентоспособными. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Падение курса рубля создало предпосылки для роста конкурентоспособности российского судостроения по сравнению с зарубежными аналогами", — сказал Борисов.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года.
Также в МЭР отметили, что текущие значения курса рубля являются в первую очередь следствием глобального давления на валюты развивающихся стран.
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов отметил, что без бюджетного правила курс рубля составлял бы 50 руб. за доллар.
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