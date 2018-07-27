Аналитики рассказали о перипетиях рубля в августе

Ключевыми факторами давления на рубль в августе станут торговые войны, санкционная риторика и покупки иностранной валюты Минфином , считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. При этом курс, скорее всего, не превысит отметку 64,5 рубля за доллар, добавляют они.

Одним из основных факторов, влияющих на рубль в августе, продолжит оставаться динамика цен на нефть, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. В четверг баррель нефти европейской марки Brent торговался выше 74 долларов: если повышательная тенденция продолжится, это поддержит рубль, говорит аналитик.

Давление же на рубль продолжит оказывать покупка валюты Минфином на открытом рынке в рамках бюджетного правила, продолжает Тимошенко. Объем валютных интервенций на следующий месяц станет известен 3 августа. Не стоит также забывать про продолжающиеся торговые войны (прежде всего, между США Китаем ) — они провоцируют отток из активов развивающихся рынков, напоминает аналитик.

Вкупе с эскалацией санкционной риторики в отношении России все это может добавить рублю в августе дополнительной волатильности, говорит Тимошенко. По мнению ведущего аналитика "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, существенных изменений курса рубля в августе из-за политических рисков ждать все же не стоит.

"Дело дальше заявлений по поводу каких-либо ограничений против РФ вряд ли дойдет, так как американский Конгресс уйдет на каникулы", — считает он.

По мнению Тимошенко, в следующем месяце российская валюта будет торговаться в диапазоне 63-64,5 рубля за доллар. Коридор торгов в августе может оказаться шире: 61,5-64,5 рубля за доллар, полагает Кочетков. А по мнению аналитика центра макроэкономического анализа Альфа-банка Валерии Волгаревой, в августе курс рубля без геополитических шоков сохранится в диапазоне 61-63 рубля за доллар. При этом ключевое событие пятницы 27 июля — решение совета директоров Банка России по ключевой ставке — пройдет для рубля незамеченным, солидарны аналитики.

По всем прогнозам, ЦБ воздержится от изменения ставки, этот сценарий заложен в рублевые цены как самый вероятный. По оценке Тимошенко, торговый коридор для российской валюты на 27 июля — 62,6-63,6 рубля за доллар.