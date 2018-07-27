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Аналитики рассказали о перипетиях рубля в августе
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Аналитики рассказали о перипетиях рубля в августе 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Одним из основных факторов, влияющих на рубль в августе, продолжит оставаться динамика цен на нефть, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. В четверг баррель нефти европейской марки Brent торговался выше 74 долларов: если повышательная тенденция продолжится, это поддержит рубль, говорит аналитик.
Давление же на рубль продолжит оказывать покупка валюты Минфином на открытом рынке в рамках бюджетного правила, продолжает Тимошенко. Объем валютных интервенций на следующий месяц станет известен 3 августа. Не стоит также забывать про продолжающиеся торговые войны (прежде всего, между США и Китаем) — они провоцируют отток из активов развивающихся рынков, напоминает аналитик.
Вкупе с эскалацией санкционной риторики в отношении России все это может добавить рублю в августе дополнительной волатильности, говорит Тимошенко. По мнению ведущего аналитика «Открытие брокер» Андрея Кочеткова, существенных изменений курса рубля в августе из-за политических рисков ждать все же не стоит.
"Дело дальше заявлений по поводу каких-либо ограничений против РФ вряд ли дойдет, так как американский Конгресс уйдет на каникулы", — считает он.
По мнению Тимошенко, в следующем месяце российская валюта будет торговаться в диапазоне 63-64,5 рубля за доллар. Коридор торгов в августе может оказаться шире: 61,5-64,5 рубля за доллар, полагает Кочетков. А по мнению аналитика центра макроэкономического анализа Альфа-банка Валерии Волгаревой, в августе курс рубля без геополитических шоков сохранится в диапазоне 61-63 рубля за доллар. При этом ключевое событие пятницы 27 июля — решение совета директоров Банка России по ключевой ставке — пройдет для рубля незамеченным, солидарны аналитики.
По всем прогнозам, ЦБ воздержится от изменения ставки, этот сценарий заложен в рублевые цены как самый вероятный. По оценке Тимошенко, торговый коридор для российской валюты на 27 июля — 62,6-63,6 рубля за доллар.
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