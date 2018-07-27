С россиян взыщут более четырех триллионов рублей долгов

Россияне накопили 4,4 триллиона рублей долгов, которые будут взысканы в судебном порядке, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. К июню средний размер долга снизился на 2,3 тысячи рублей и составил 92,2 тысячи рублей. Из более чем четырех триллионов 40% — кредиты в банках (1,7 триллионов рублей). Долги за коммунальные услуги выросли на 18%, что связано с ростом судебных разбирательств.

Эксперты полагают, что накоплению долгов поспособствовало снижение реальных доходов людей за четыре года. В общий долг входят все обязательства россиян: коммунальные услуги, алименты, налоги и кредиты, которые будут взысканы в судебном порядке.

Также аналитики констатируют рост зарплат в бюджетном секторе, однако большая часть заемщиков занята в коммерческих отраслях. Однако многие из задолженностей — старые банковские кредиты по высоким процентным ставкам, пик которых пришелся на 2015—2016 годы.

Ранее Пятый канал сообщал, что долги всего мира достигли рекордной суммы.