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С россиян взыщут более четырех триллионов рублей долгов
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С россиян взыщут более четырех триллионов рублей долгов 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Россияне накопили 4,4 триллиона рублей долгов, которые будут взысканы в судебном порядке, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. К июню средний размер долга снизился на 2,3 тысячи рублей и составил 92,2 тысячи рублей. Из более чем четырех триллионов 40% — кредиты в банках (1,7 триллионов рублей). Долги за коммунальные услуги выросли на 18%, что связано с ростом судебных разбирательств.
Эксперты полагают, что накоплению долгов поспособствовало снижение реальных доходов людей за четыре года. В общий долг входят все обязательства россиян: коммунальные услуги, алименты, налоги и кредиты, которые будут взысканы в судебном порядке.
Также аналитики констатируют рост зарплат в бюджетном секторе, однако большая часть заемщиков занята в коммерческих отраслях. Однако многие из задолженностей — старые банковские кредиты по высоким процентным ставкам, пик которых пришелся на 2015—2016 годы.
Ранее Пятый канал сообщал, что долги всего мира достигли рекордной суммы.
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