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Гройсман призвал не «преклонять колено» перед Россией
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Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украина должна полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг, трансляцию которого передает телеканал "112 Украина".
По его словам, Украина располагает огромными запасами природного газа, которые смогут обеспечить топливную независимость страны.
"Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ", — сказал политик.
Гройсман также выразил уверенность, что Киев сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу украинского газа, а впоследствии и снизить цену на голубое топливо внутри страны.
В ноябре 2017 года украинский премьер Владимир Гройсман заявлял, что страна уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров. Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у "Газпрома" достигли миллиарда долларов.
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