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Рост инвестиций в Крым составил 92%
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В России взлетят цены на ЖКХ
В России взлетят цены на ЖКХ

Рост инвестиций в Крым составил 92% 

ТВ Центр 39 минут назад
Фото: ТВ Центр
Министерство экономического развития России подготовило доклад, согласно тексту которого инвестиции в Крым вросли на 92 процента в 2017 году. Об этом пишут "Известия".
В денежном выражении рост составляет 36,4 миллиарда рублей. Причиной позитивной динамики называют деятельность в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. Так, по страховым взносам на работников действует льгота, при этом для инвестиций доступны все отрасли — от строительства и промышленности до торговли.
При этом бизнес может беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для работы товары и комплектующие.
Всего же в свободной экономической зоне зарегистрировано 1655 предпринимателей.
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