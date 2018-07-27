Рост инвестиций в Крым составил 92%

В денежном выражении рост составляет 36,4 миллиарда рублей. Причиной позитивной динамики называют деятельность в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. Так, по страховым взносам на работников действует льгота, при этом для инвестиций доступны все отрасли — от строительства и промышленности до торговли.

При этом бизнес может беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для работы товары и комплектующие.

Всего же в свободной экономической зоне зарегистрировано 1655 предпринимателей.