Инвестиции в Крым выросли более чем на 90%

Инвестиции в Крым выросли в прошлом году на 92% и составили 36,4 млрд руб. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития

Как стало известно, рост инвестиций связан с деятельностью свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе

"Бизнес привлекает действующая льгота по страховым взносам на работников и возможность инвестировать во все отрасли — строительства, промышленности, услуг и торговли", — отмечает издание.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что спрос на отдых в Крыму в этом году не превысит прошлогодний показатель.

По ее мнению, спрос на отдых в Крыму в этом году будет примерно на уровне прошлого года, даже несмотря на рост цен на авиабилеты.