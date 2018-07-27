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Инвестиции в Крым выросли более чем на 90%
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Инвестиции в Крым выросли более чем на 90% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инвестиции в Крым выросли в прошлом году на 92% и составили 36,4 млрд руб. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Как стало известно, рост инвестиций связан с деятельностью свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.
"Бизнес привлекает действующая льгота по страховым взносам на работников и возможность инвестировать во все отрасли — строительства, промышленности, услуг и торговли", — отмечает издание.
Ранее глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что спрос на отдых в Крыму в этом году не превысит прошлогодний показатель.
По ее мнению, спрос на отдых в Крыму в этом году будет примерно на уровне прошлого года, даже несмотря на рост цен на авиабилеты.
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