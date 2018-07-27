Российские и немецкие туристы стали тратить деньги

В 2018 году доходы от туризма, существенно упавшие на российском и немецком рынках в 2015-2016 кризисные годы, стали расти. Доходы от россиян составили в среднем 300 долларов на человека при росте 24%, от немцев — более 400 долларов при росте 23%.

Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи (Erkan Yağcı) отметил, что турецкий туризм преодолел кризисный период 2015-2016 годов как с точки зрения числа туристов, так и доходов. Прогресс в туристической отрасли, даже если судить только по количественной основе, внушает оптимизм относительно целей 2023 года, обратил внимание Ягджи. «Потому что окончательно подсчитанные цифры по доходам от каждого туриста за три месяца 2018 года, хотя в целом они кажутся невысокими, выявили крайне важные тенденции на базе рынков», — добавил он.

Русские приблизились к 300 долларам

Ягджи привел примеры важных рынков, на которых наблюдается рост доходов от туризма. Россия , один из крупнейших рынков: в то время как поступления от каждого туриста возросли на 24%, 18%-ное сокращение при кризисе во многом было компенсировано. Доходы от каждого россиянина, которые падали с 320 до 230 долларов, в 2018 году снова приблизились к 300 долларам, отметил Ягджи.

Доходы на немецком рынке в расчете на каждого человека при кризисе сократились на 13%, но в 2018 году, при быстром восстановлении этого рынка, возросли на 23% и снова превысили 400 долларов. «Самый существенный рост в 2018 году мы наблюдаем на британском рынке, — заметил Ягджи. — После потерь на протяжении трех лет в текущем году этот рынок ускорился, и поступления от каждого туриста стали даже выше, чем до кризиса, при росте более 100%. С другой стороны, тенденцию превышения средних доходов докризисного периода при росте порядка 50% демонстрируют Нидерланды , еще один важный для нас рынок в Европе».

Потери сократились до 2%

За два года кризиса доходы, получаемые страной от каждого туриста, упали на 17%, напомнил глава AKTOB. В 2018 году убытки в значительной мере были компенсированы, и потери сократились до 2%. Общий доход, полученный в 2018 году, продемонстрировал рост 65%. «В 2016 году сокращение доходов составило 22%, в 2017-м — 1,7%, — сообщил Ягджи. — Словом, 2018 год становится годом значительного восстановления с точки зрения и численности туристов, и доходов от туризма. Собственно, в 2017 году мы, государство и частный сектор, тоже отмечали в наших прогнозах, что наряду с увеличением числа туристов постепенно вырастут и доходы, а если мы сможем сделать структурные шаги, то этот рост обретет устойчивость. Сейчас настал черед сделать эти шаги».