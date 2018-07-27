Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов

Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,6786, потеряв 0,04%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,6768, минимуме вторника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6850 — максимум сегодняшних торгов.

Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и вырос против евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,01%, достигла уровня 1,0875, а EUR/NZD, опустившись на 0,02%, достигла отметки 1,7158.