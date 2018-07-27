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МВФ предупреждает Китай об опасности закредитованности
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МВФ предупреждает Китай об опасности закредитованности 

Прайм 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 27 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд предупреждает КНР об опасности закредитованности экономики, говорится в пресс-релизе фонда по итогам очередных консультаций с властями Китая.
МВФ по-прежнему прогнозирует некоторое замедление роста экономики Китая в 2018 году — до 6,6% против 6,9% в 2017 году. Предполагается, что инфляция с нынешних 2% годовых будет постепенно повышаться до 2,5%. Отмечен прогресс реформ в регулировании экономики в целом ряде областей.
"Совет директоров (МВФ) подчеркнул важность сохранения курса по обузданию роста кредитования", — говорится в релизе фонда.
По оценкам МВФ, рост кредитования значительно замедлился, но все равно остается высоким. Хотя отношение корпоративного долга к ВВП стабилизировалась, но общий долг за пределами финансового сектора по-прежнему растет быстрее, чем номинальный ВВП, предупреждает фонд.
Также МВФ вновь призвал КНР развивать рыночные механизмы, в особенности — сократить доминирование государственных компаний в ряде отраслей и продолжить реформировать госкомпании.
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