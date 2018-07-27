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Европейский бизнес выразил желание внести предложения в новый диалог ЕС и США по торговле
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Европейский бизнес выразил желание внести предложения в новый диалог ЕС и США по торговле 

Прайм 39 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 27 июл /ПРАЙМ/. Европейский бизнес выразил готовность внести свои предложения в инициированный по итогам встречи в Вашингтоне диалог между ЕС и США по торговым вопросам, заявила ассоциация BusinessEurope, представляющая интересы компаний из 34 стран.
"Разум возобладал. Повестка дня переговоров между ЕС и США по деэскалации текущего торгового конфликта является правильной. Устранение пошлин и других барьеров на пути торговли и инвестиций может принести выгоды предприятиям и гражданам по обе стороны Атлантики", — заявил президент ассоциации Пьер Гаттаз в обнародованном пресс-службой заявлении.
По его словам, «европейский бизнес готов внести свой вклад в дискуссии между ЕС и США».
Гендиректор ассоциации Маркус Бейрер, со своей стороны, отметил подтвержденную на переговорах «приверженность совместной работе над реформой ВТО».
"Европейский бизнес хочет равных условий с современными и эффективными правилами. Что касается ВТО, то мы также готовы участвовать в обсуждении и вносить конструктивные предложения по совершенствованию мировой торговой системы", — отметил он.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер в среду провел в Вашингтоне переговоры с Трампом, по итогам которых сторонам удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, вопросам устранения барьеров в торговле и обнуления взаимных пошлин. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.
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