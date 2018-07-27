Европейский бизнес выразил желание внести предложения в новый диалог ЕС и США по торговле

БРЮССЕЛЬ , 27 июл /ПРАЙМ/. Европейский бизнес выразил готовность внести свои предложения в инициированный по итогам встречи в Вашингтоне диалог между ЕС США по торговым вопросам, заявила ассоциация BusinessEurope, представляющая интересы компаний из 34 стран.

"Разум возобладал. Повестка дня переговоров между ЕС и США по деэскалации текущего торгового конфликта является правильной. Устранение пошлин и других барьеров на пути торговли и инвестиций может принести выгоды предприятиям и гражданам по обе стороны Атлантики", — заявил президент ассоциации Пьер Гаттаз в обнародованном пресс-службой заявлении.

По его словам, «европейский бизнес готов внести свой вклад в дискуссии между ЕС и США».

Гендиректор ассоциации Маркус Бейрер, со своей стороны, отметил подтвержденную на переговорах «приверженность совместной работе над реформой ВТО ».

"Европейский бизнес хочет равных условий с современными и эффективными правилами. Что касается ВТО, то мы также готовы участвовать в обсуждении и вносить конструктивные предложения по совершенствованию мировой торговой системы", — отметил он.