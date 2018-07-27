Главными застройщиками оказались обычные граждане

Главными застройщиками России оказались обычные граждане

В первом полугодии 2018-го объем жилья, самостоятельно возведенного населением России , превысил число «квадратов», построенных компаниями-застройщиками, — впервые в современной истории. Об этом говорится в материалах ЦИАН , поступивших в «Дом» в пятницу, 27 июля.

Всего за январь — июнь в стране ввели в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, подсчитали аналитики, — почти на четыре процента больше, чем в первом полугодии 2017-го. Из них 15,3 миллиона построили граждане своими силами (речь идет о частных домах) и 13,7 миллиона — застройщики.