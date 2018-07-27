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Индекс Мосбиржи отыграл половину падения и выбирает тренд
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Индекс Мосбиржи отыграл половину падения и выбирает тренд 

Прайм 2 часа назад
Рынок акций вчера робко пытался восстановиться, но так и не смог дойти до важной отметки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Возможно, сегодня мы увидим попытки проверить это сопротивление на прочность, но закрепиться выше будет очень сложно, учитывая фактор пятницы.
Внешний фон с утра складывается нейтральный: нефть стоит на месте, а американские фьючерсы показывают лишь символический прирост. Никаких важных неотыгранных событий со вчерашнего вечера также не произошло. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе вчерашнего закрытия.
С технической точки зрения Индекс Мосбиржи отыграл почти половину падения прошлой недели. Самое время выбирать направление дальнейшего тренда: то ли завершился классический отскок в половину падения, то ли снижение прошлой недели было аномалией для медленно растущего рынка, наподобие обвала начала апреля. Но впереди сейчас сильное сопротивление, а также фактор пятницы. Поэтому не исключено, что выбор будет сделан в начале августа.
Сегодня к вечеру вероятна небольшая фиксация прибыли в преддверии выходных и после 4-х дней роста.
Среднесрочным позитивом для всех мировых площадок является успех переговоров президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Судя по высказываниям лидеров на пресс-конференции, стороны готовы свернуть намечающуюся торговую войну. Следующим на очереди будет Китай — все понимают, что торговые войны несут ущерб обеим сторонам, поэтому договариваться придется. Однако победа Штатов не будет такой легкой, как над Европой.
Все спокойно и на рынке нефти. Как и вчера, мы рекомендуем рисковать и открывать короткие позиции ближе к отметке 75 долларов за баррель. Поводов для роста нефти нет, однако про стопы забывать нельзя, помня, что нефть неоднократно росла и без причин.
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