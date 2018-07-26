Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,34%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов страхования, банковских услуг и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 вырос на 0,34%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB), которые подорожали на 0,080 п. (6,56%), закрывшись на отметке в 1,300. Котировки Nestle Nig (LAGOS:NESTLE) выросли на 51,00 п. (3,52%), завершив торги на уровне 1.501,00. Бумаги Fbn Holdings (LAGOS:FBNH) выросли в цене на 0,250 п. (2,66%), закрывшись на отметке 9,650.

Лидерами падения стали акции Guiness Nig (LAGOS:GUINNES), цена которых упала на 8,90 п. (9,27%), завершив сессию на отметке 87,10. Акции Total Nig (LAGOS:TOTAL) поднялись на 12,00 п. (6,00%), закрывшись на уровне 188,00, а Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) снизились в цене на 0,45 п. (5,17%) и завершили торги на отметке 8,30.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (58) превысило количество закрывшихся в плюсе (29), а котировки 20 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,62%, или 0,43, достигнув отметки $69,73 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,66%, или 0,49, до $74,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,53%, или 6,50, до отметки $1.225,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,30% до 423,950, а котировки USD/NGN повысились на 0,15%, достигнув отметки 362,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,51% до 94,46.