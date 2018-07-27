Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Sonae SGPS SA (LS:YSO), которые подорожали на 0,0170 п. (1,78%), закрывшись на отметке в 0,9715. Котировки Corticeira Amorim (LS:CORA) выросли на 0,200 п. (1,77%), завершив торги на уровне 11,480. Бумаги J Martins (LS:JMT) выросли в цене на 0,1850 п. (1,49%), закрывшись на отметке 12,5700.

Лидерами падения стали акции Altri SGPS SA (LS:ALSS), цена которых упала на 0,0900 п. (1,00%), завершив сессию на отметке 8,8700. Акции Ibersol Reg (LS:IBS) поднялись на 0,100 п. (0,99%), закрывшись на уровне 10,050, а Sonae Capital (LS:SONAC) снизились в цене на 0,0090 п. (0,98%) и завершили торги на отметке 0,9110.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 4 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $74,51 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,60%, или 0,42, до $69,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.225,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,14% до 1,1659, а котировки EUR/GBP повысились на 0,11%, достигнув отметки 0,8893.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,44.