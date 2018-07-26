Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,49%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, сырья и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,49%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Altri SGPS SA (LS:ALSS), которые подорожали на 0,1700 п. (1,93%), закрывшись на отметке в 8,9600. Котировки Galp Energia (LS:GALP) выросли на 0,2900 п. (1,69%), завершив торги на уровне 17,4300. Бумаги Corticeira Amorim (LS:CORA) выросли в цене на 0,140 п. (1,26%), закрывшись на отметке 11,280.

Лидерами падения стали акции J Martins (LS:JMT), цена которых упала на 0,9050 п. (6,81%), завершив сессию на отметке 12,3850. Акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA) поднялись на 0,0070 п. (2,95%), закрывшись на уровне 0,2300, а Sonae SGPS SA (LS:YSO) снизились в цене на 0,0245 п. (2,50%) и завершили торги на отметке 0,9545.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (11), а котировки 8 акций практически не изменились.

Котировки акций Galp Energia (LS:GALP) выросли до максимума, повысившись на 1,69%, 0,2900 п., и завершили торги на отметке 17,4300.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,73%, или 0,54, достигнув отметки $74,47 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,61%, или 0,42, до $69,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,45%, или 5,50, до отметки $1.226,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,54% до 1,1665, а котировки EUR/GBP упали на 0,09%, достигнув отметки 0,8884.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 94,41.