Нефть снова оказалась за бортом экономики

Саудовская Аравия и Кувейт. Нефть снова оказалась за бортом экономикиПоследние три месяца создавалась нездоровая напряженность, которая подстегивала мировую экономику и создавала искусственный спрос, особенно на бурно развивающихся рынках. По мнению экспертов, основной удар по нефти как по активу вызвали перебои с поставкой в Канаде Ливии , а также новость о том, что трое членов ОПЕК+ уже начали наращивать объемы производства и экспорта «черного золота». Этими странами оказались Объединенные Арабские Эмираты

Последним крупным событием стало снятие лимитов на добычу нефти, которое произошло 23 июня текущего года. Тогда члены ОПЕК решили нарастить объемы производства, чтобы предотвратить ближайшие дефицит, который может возникнуть тяжелой политической и экономической обстановки в Венесуэле , а также новым пакетом санкций против Ирана и иранской нефти.

Произошедшее за последний месяц полностью изменило расстановку сил на нефтяном рынке. Теперь в Персидском заливе сосредоточены самые большие нефтяные игроки. Только за июнь, показатель добычи в этом регионе увеличился на 400 тысяч баррелей ежесуточно, в то время как экспорт был увеличен на 1,6 миллионов баррелей в сутки. Именно Персидский залив стал «спасательным кругом», после краха нефтяной промышленности в Венесуэле и ограничительных мер по Ирану.

Эксперты считают, что после такого «передела» нефтяных центров, цена за один баррель марки Brent будет находится в районе $70-$80. При этом, новые витки торговой войны между США Китаем могут незначительно отбросить цену вниз. Однако она постепенно будет восстанавливать свои позиции на отметке $80 за баррель.