Ещё
Нефть снова оказалась за бортом экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нефть снова оказалась за бортом экономики 

Банки Сегодня 56 минут назад
Нефть снова оказалась за бортом экономикиПоследние три месяца создавалась нездоровая напряженность, которая подстегивала мировую экономику и создавала искусственный спрос, особенно на бурно развивающихся рынках. По мнению экспертов, основной удар по нефти как по активу вызвали перебои с поставкой в Канаде и Ливии, а также новость о том, что трое членов ОПЕК+ уже начали наращивать объемы производства и экспорта «черного золота». Этими странами оказались Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт.
Последним крупным событием стало снятие лимитов на добычу нефти, которое произошло 23 июня текущего года. Тогда члены ОПЕК решили нарастить объемы производства, чтобы предотвратить ближайшие дефицит, который может возникнуть тяжелой политической и экономической обстановки в Венесуэле, а также новым пакетом санкций против Ирана и иранской нефти.
Произошедшее за последний месяц полностью изменило расстановку сил на нефтяном рынке. Теперь в Персидском заливе сосредоточены самые большие нефтяные игроки. Только за июнь, показатель добычи в этом регионе увеличился на 400 тысяч баррелей ежесуточно, в то время как экспорт был увеличен на 1,6 миллионов баррелей в сутки. Именно Персидский залив стал «спасательным кругом», после краха нефтяной промышленности в Венесуэле и ограничительных мер по Ирану.
Эксперты считают, что после такого «передела» нефтяных центров, цена за один баррель марки Brent будет находится в районе $70-$80. При этом, новые витки торговой войны между США и Китаем могут незначительно отбросить цену вниз. Однако она постепенно будет восстанавливать свои позиции на отметке $80 за баррель.
Не стоит забывать о промежуточных выборах, которые могут принести Дональду Трампу дополнительную головную боль. Однако проанализировав «закулисные» разговоры, можно предположить, что Трамп ведет активную подготовку, чтобы не ударить в грязь лицом в ноябре. На данный момент его избиратели оказались не в лучшей ситуации. Чтобы исправить это, Трампу придется выпустить нефть из стратегических запасов. Иначе США ожидает новый всплеск цен на бензин, и другие вытекающие последствия.
Банки Сегодня: последние новости
Китай хочет закупать больше российского зерна Россия войдет в новую организацию на базе ОПЕК+ Миллионная инфляция может захлестнуть Венесуэлу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум87
Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня1
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу103
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии83
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие111
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение