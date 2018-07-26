Bloomberg сравнил стоимость и доступность бензина в разных странах мира

Информационное агентство в США привело статистику о том, в каких странах мира бензин является самым дешевым и доступных, а в каких наиболее дорогим.

Самым дешевым и доступным бензином в стране может похвастаться Венесуэла , где цена одного галлона бензина составляет 0,01 доллара. В этой стране неотъемлемой частью жизни является право на почти бесплатный бензин. Несмотря на то, что в 2016 году президент Николас Мадуро поднял цена на 6 тыс. процентов, заполнение бака по-прежнему обходится дешевле чашечки кофе, пишет Bloomberg

Предпоследнее место в рейтинге самого дешевого бензина занимает Норвегия (7,66 долларов за галлон), а последнее — административный район Китая Гонконг , где стоимость за галлон доходит до 7,95 долларов.

Гонконг стоит на 24 месте из 61 по доступности бензина: за один галлон жителям страны приходится отдавать 6% от дневной зарплаты. В среднем жители региона платят за бензин почти вдвое больше, чем их соседи из той части Китая, где цену устанавливает правительство. Впрочем, благодаря высоким доходам такая ситуация не является для них критичной.

А вот самым труднодоступным оказался бензин в Индии (61 место): цена 4,37 долларов за галлон составляет 77,56% от дневной зарплаты жителей (22 место в рейтинге стоимости). Агентство отмечает, что Индия оказывается на последнем месте стабильно. Низкие зарплаты и неразвитая инфраструктура приводят к общей энергетической бедности. Согласно одному из «самых амбициозных планов в мире», к 2030 году в стране должна была полностью прекратиться продажа машин с двигателями внутреннего сгорания. Об этом правительство заявило в 2016 году, однако со временем ему «пришлось урезать амбиции».

США в этом рейтинге занимает 13 место по стоимости бензина и 4 место по доступности (1,85% от дневной зарплаты) при 3,15 долларах за галлон. Для американцев нынешний сезон летних поездок оказался самым дорогим с 2014 года. Как сообщает Bloomberg, президент Дональд Трамп хоть и поддержал производство ископаемого топлива, но в отношении цен на бензин хвастаться ему нечем. Стоимость заправки для американцев выросла относительно мирового рынка.