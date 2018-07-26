Ещё
Цены на бензин в Башкирии остались на прежнем уровне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на бензин в Башкирии остались на прежнем уровне 

ГОРОБЗОР.РУ 45 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Стоимость 1 литра бензина АИ-92 в Башкирии составила 40,59 рублей, АИ-95 — 43,63 рублей за литр. Об этом говорится в отчете, опубликованном Башстатом. Цена дизельного топлива составляет в среднем 43,85 рублей. Данные приведены на период с 16 по 23 июля.
Согласно подсчетам статистиков, в России средняя цена АИ-92 немногим выше — 41,7 рублей. Более значителен отрыв АИ-95, стоимость одного литра этой марки составляет 44,5 рублей за литр.
По данным специалистов, такая ситуация сохраняется на топливном рынке уже около месяца. Ранее Госкомитет региона отметил, что для снижения цен на топливо снижена налоговая нагрузка на отрасль. Сократились ставки акцизов на бензин и дизель для косвенного регулирования цен.
— Следует отметить, что рынок является достаточно конкурентным. На территории Республики Башкортостан осуществляют деятельность 2 вертикально интегрированные нефтяные компании и более 10 независимых игроков, — говорится в пресс-релизе ведомства.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Цены на авивабилеты вырастут на 10% Сечин дал прогноз по ценам на нефть до конца года Правительство России может экстренно повысить пошлину на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум76
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской385
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу60
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие100
В Совфеде ответили на слова Макаревича о выкупе Крыма76
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение