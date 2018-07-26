Цены на бензин в Башкирии остались на прежнем уровне

Стоимость 1 литра бензина АИ-92 в Башкирии составила 40,59 рублей, АИ-95 — 43,63 рублей за литр. Об этом говорится в отчете, опубликованном Башстатом. Цена дизельного топлива составляет в среднем 43,85 рублей. Данные приведены на период с 16 по 23 июля.

Согласно подсчетам статистиков, в России средняя цена АИ-92 немногим выше — 41,7 рублей. Более значителен отрыв АИ-95, стоимость одного литра этой марки составляет 44,5 рублей за литр.

По данным специалистов, такая ситуация сохраняется на топливном рынке уже около месяца. Ранее Госкомитет региона отметил, что для снижения цен на топливо снижена налоговая нагрузка на отрасль. Сократились ставки акцизов на бензин и дизель для косвенного регулирования цен.

— Следует отметить, что рынок является достаточно конкурентным. На территории Республики Башкортостан осуществляют деятельность 2 вертикально интегрированные нефтяные компании и более 10 независимых игроков, — говорится в пресс-релизе ведомства.

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