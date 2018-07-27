Индексы Мосбиржи и РТС близки к краткосрочным целям роста, что может охладить пыл «быков»

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается разнонаправленный. Цены на нефть почти не изменяются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в четверг завершились ростом индекса Dow и падением индексов S&P500 и Nasdaq на 0,3-1% ввиду сильной просадки акций Facebook. Корпоративные новости затмили оптимизм от встречи властей США и Евросоюза днем ранее, по итогам которой стороны договорились продолжать переговоры по торговым вопросам.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Китайские индексы, однако, находятся в минусе. В Пекине опасаются, что США, после заключения торгового перемирия с Европой, сосредоточатся на противостоянии с КНР . Советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в четверг даже заявил, что Соединенные Штаты и ЕС могут объединить усилия по борьбе с Китаем.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга повышением, но не смогли закрепиться выше ближайших сопротивлений 2300 и 1155 пунктов соответственно. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают уровни 2280 и 1140 пунктов. В целом оба индекса близки к краткосрочным целям роста (2310 и 1160 пунктов), что может охладить пыл игроков на повышение.

График

Рубль в четверг ослаб против доллара и укрепился к евро. Пара доллар/рубль, однако, оставалась чуть ниже 63 руб, а пара евро/рубль завершила день ниже 73,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что может открыть ей дорогу к 72,25 руб (нижняя полоса Боллинжера).