Внутренняя добыча газа на Украине сможет поднять только тарифы для населения

С помощью внутренней добычи природного газа Украина не сможет решить свои энергетические проблемы — считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Украинцы решили взяться за внутреннюю добычу

Дело в том, что правительство Украины выставило на электронные аукционы 44 земельных участка с запасами газа в 150 млрд кубометров газа. На самом деле, это небольшие объемы — ведь на 1991 год Украина потребляла сравнимый объем природного газа.

Теперь же с помощью этих выработок украинское правительство во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом решило улучшить экономическую и энергетическую ситуацию в стране. Гройсман рассчитывает, что открытость аукционов вместе с публикацией всех геологических данных о недрах даст возможность международному и украинскому бизнесу добывать данный газ.

Более того, Гройсман заявил, что развитие этой добычи позволит Украине отказаться от импорта газа, что даже не сомнительно, а нереалистично, пусть и рост внутренних тарифов вместе с ценами на газ на мировом рынке должны увеличить рентабельность подобных выработок.

Другой вопрос, что тезис Гройсмана о том, что данные выработки вместе с повышением тарифов на газ спасут украинцев от нищеты, является полноценным анекдотом. Впрочем, надо признать — стандартным для украинской власти.

«Здесь необходимо обратить внимание на то, как здесь сегодня складывается ситуация у украинцев — с одной стороны, у них есть такая структура, как «Нафтогаз» , которая владеет компанией «Укргаздобыча», а с другой — у них существует несколько независимых игроков в расчете на которых правительство Украины и проводит все эти торговые манипуляции», — констатирует Фролов.

Рентабельность таких производств является минимальной

Киев давно объявил о наращивании внутренней добычи, но на сегодня положительная динамика по этому направлению просто мизерная.

«Здесь процент, доли процента — украинцы явно не соблюдают заявленные планы. Это про «Нафтогаз», а что касается независимых игроков, то у них ситуация лучше, но наращивать свою добычу они больше не хотят и не могут», — заключает Фролов.

Как замечает эксперт, здесь на Украине нет пропорциональной взаимосвязи — чем больше шахт пробурено, тем больше газа получено, в результате чего, интенсивное бурение этих газовых шахт приносит производителям только минимальную выгоду.

«Таким образом, подобная добыча постепенно становится на Украине нерентабельной. Кроме того, можно предположить, что украинцы здесь банально столкнулись с большим количеством финансовых издержек», — резюмирует Фролов.

На Украине идет жесткая ценовая борьба

По словам Александра Сергеевича, в данной ситуации у украинцев возникает дилемма, когда практическая выгода от такой добычи является минимальной, из-за чего, учитывая небольшие заработки, гораздо проще закупить природный газ на внешнем рынке.

«В такой ситуации вообще лучше оставить эти ограниченные запасы газа на будущее — вдруг, когда-нибудь в них появится какая-то острая необходимость. Это просто некая рыночно-техническая реальность, в которой украинцы сегодня существуют, и здесь повышение цен для населения сыграет определенную, но все-таки крайне ограниченную роль», — констатирует Фролов.

Кстати говоря, у украинцев сейчас есть разделение, когда внутренняя добыча обеспечивает газом население данной страны, причем на это заточены все так называемые облгазы, а внешние закупки обеспечивают национальную промышленность Украины.

«По этой причине, на Украине постоянно идут спекуляции о том, что нужно сделать, чтобы внешние и внутренние цены сравнялись. Это необходимо для того, чтобы все эти процессы, которые начались в данной стране в 2014-15 годах, пришли в соответствие с требованиями МВФ и западных спонсоров украинского государства по цене на газ для населения Украины», — заключает Фролов.

Эта авантюра не решит украинских проблем

Понятно, что внутренняя добыча все равно дешевле того газа, который украинцы закупают на внешних рынках, но есть очень большие сомнения в том, что данные месторождения смогут обеспечить необходимый прирост производства газа.

«Достаточно вспомнить, что при «кровавом тиране» Викторе Януковиче , украинцы потребляли 45-60 млрд кубов природного газа, и на этом фоне означенные 150 млрд кубов смотрятся более чем скромно. Это вообще ни о чем, поскольку данный газ будет извлекаться на протяжении десятков лет, а не так быстро, как это нужно сейчас экономике Украины», — резюмирует Фролов.

Можно говорить с уверенностью, что даже полный ввод всех этих месторождений в дело даст не больше 5 млрд кубов газа прироста добычи в год, а, скорее всего, эта цифра будет значительно меньше, не говоря уже о масштабе необходимых для этого инвестиций.

«Кроме того, нужно будет смотреть на ситуацию по каждому газовому месторождению. Возможно, что на каком-то из них придется применять современные методы добычи, а здесь уже нужен прямой доступ к технологиям», — констатирует Фролов.

Для этого необходимо будет строить сложные горизонтальные скважины, которые по определению стоят дороже, а также проводить геологический разрыв пластов, поэтому все эти манипуляции являются неподъемными для современной Украины.