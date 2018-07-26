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Максимальная ставка вкладов удержалась выше 6,3% годовых
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Максимальная ставка вкладов удержалась выше 6,3% годовых 

Ведомости 56 минут назад
Фото: Ведомости
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения во второй декаде июля опустилась до 6,33% годовых, следует из опубликованных ЦБ данных. В первой декаде месяца она была 6,39%.
С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. ЦБ рекомендует банкам устанавливать ставки депозитов для населения не выше значения максимальной ставки банков из топ-10, увеличенной на 2 процентных пункта (п. п.).
Средняя максимальная ставка непрерывно снижалась с ноября 2017 года вслед за ключевой ставкой ЦБ и в начале июня опустилась до исторического минимума в 6,05% годовых, но во второй декаде неожиданно взлетела до 6,45% — благодаря Сбербанку, который ввел промовклад «Побеждай» с повышенной ставкой 6% годовых в честь победы сборной России в первом матче на Чемпионате мира по футболу. До этого максимальная ставка розничного вклада Сбербанка не превышала 4,45% годовых.
Кроме того, во второй декаде июня Райффайзенбанк начал принимать рубли от новых клиентов под 6,51% годовых. Ранее максимальная доходность розничного вклада в нем составляла 4,07%.
«После отмены футбольного вклада Сбербанком средняя максимальная ставка топ-10 вернется примерно на прежний минимум», — предполагал управляющий директор НРА Павел Самиев.
С 16 июля Сбербанк отменил футбольный промовклад, максимальная ставка его розничного вклада вернулась на уровень 4,45% годовых («Сохраняй онлайн», на 6–12 месяцев, для сумм от 400 000 руб.). Другой госбанк, Россельхозбанк, напротив, повысил ставки рублевых вкладов на 0,25-0,95 п. п. Сильнее всего — по вкладам на 3-4 года, его максимальная ставка поднялась с 6,7% до 7,65% годовых («Доходный онлайн», срок — 4 года, на сумму от 3000 руб.).
Устанавливая ставки рублевых вкладов банки прежде всего ориентируются на ключевую ставку ЦБ и ситуацию с рублевой ликвидностью. С начала 2015 г. ключевая ставка планомерно снижалась. Но с 26 марта она остается на неизменном уровне 7,25%. Двадцать опрошенных Reuters аналитиков единогласно высказались за сохранение ставки неизменной на ближайшем заседании ЦБ 27 июля. О том, что следующее снижение ключевой ставки, вероятнее всего, произойдет лишь в 2019 г., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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