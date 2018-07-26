Максимальная ставка вкладов удержалась выше 6,3% годовых

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения во второй декаде июля опустилась до 6,33% годовых, следует из опубликованных ЦБ данных. В первой декаде месяца она была 6,39%.

ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка Бинбанка , «Открытия», Райффайзенбанка Совкомбанка . ЦБ рекомендует банкам устанавливать ставки депозитов для населения не выше значения максимальной ставки банков из топ-10, увеличенной на 2 процентных пункта (п. п.).

Средняя максимальная ставка непрерывно снижалась с ноября 2017 года вслед за ключевой ставкой ЦБ и в начале июня опустилась до исторического минимума в 6,05% годовых, но во второй декаде неожиданно взлетела до 6,45% — благодаря Сбербанку, который ввел промовклад «Побеждай» с повышенной ставкой 6% годовых в честь победы сборной России в первом матче на Чемпионате мира по футболу. До этого максимальная ставка розничного вклада Сбербанка не превышала 4,45% годовых.

Кроме того, во второй декаде июня Райффайзенбанк начал принимать рубли от новых клиентов под 6,51% годовых. Ранее максимальная доходность розничного вклада в нем составляла 4,07%.

«После отмены футбольного вклада Сбербанком средняя максимальная ставка топ-10 вернется примерно на прежний минимум», — предполагал управляющий директор НРА Павел Самиев

С 16 июля Сбербанк отменил футбольный промовклад, максимальная ставка его розничного вклада вернулась на уровень 4,45% годовых («Сохраняй онлайн», на 6–12 месяцев, для сумм от 400 000 руб.). Другой госбанк, Россельхозбанк, напротив, повысил ставки рублевых вкладов на 0,25-0,95 п. п. Сильнее всего — по вкладам на 3-4 года, его максимальная ставка поднялась с 6,7% до 7,65% годовых («Доходный онлайн», срок — 4 года, на сумму от 3000 руб.).