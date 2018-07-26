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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,33%
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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,33% 

Банки.ру 1 час назад
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду июля составила 6,33% против 6,39% за первую декаду месяца. Значение показателя за последний отчетный период Банк России опубликовал в четверг, 26 июля.
Таким образом, по сравнению с первой декадой июля ставка снизилась на 0,06 процентного пункта.
Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.
На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Напомним, с 26 марта текущего года ключевая ставка Банка России снижена на 0,25 п. п. до 7,25% годовых. На последнем заседании 15 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.
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В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).
Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов.
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