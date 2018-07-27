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В Курске подешевел бензин
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В Курске подешевел бензин 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Динамику цен по стране за минувшую неделю озвучили в Росстате, сообщают РИА новости
Средняя розничная цена бензина в РФ на неделе с 16 по 22 июля продолжила снижаться, потеряв по данным на 23 июля 5 копеек и достигнув 43,34 рубля за литр, дизтопливо после небольшого подорожания неделей ранее тоже подешевело — на 1 копейку, до 44,47 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
В среднем стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 4 копейки и составила 41,53 рубля за литр, цена марки Аи-95 — на 6 копеек, до 44,59 рубля за литр, марки Аи-98 — на 5 копеек, до 49,84 рубля за литр. Снижение специалисты отметили в 36 центрах субъектов РФ. Более всего они уменьшились в Брянске — на 1,5%, Курске — на 0,8%, Орле и Кызыле — на 0,7%. В семи регионах страны цены на бензин выросли, сильнее всего в Грозном (на 0,5%) и Чите (на 0,3%).
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