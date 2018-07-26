В Думе предложили отделить льготы от пенсий

Граждане России должны получать финансовые привилегии в том же возрасте, что и сейчас: мужчины в 60 лет, женщины — в 55, заявил Неверов на брифинге с журналистами.

«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — сказал Неверов.