В Думе предложили отделить льготы от пенсий 

С инициативой смягчения пенсионной реформы выступил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, льготы по старости необходимо «заморозить».
Граждане России должны получать финансовые привилегии в том же возрасте, что и сейчас: мужчины в 60 лет, женщины — в 55, заявил Неверов на брифинге с журналистами.
«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — сказал Неверов.
Ранее News.ru писал, что свои поправки в проект пенсионной реформы готовит Наталья Поклонская. Они будут касаться дополнительных гарантий для женщин.