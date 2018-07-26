Европейский центральный банк оставил базовую ставку на нулевом уровне

Базовая ставка по кредитам Европейского центрального банка (ЕЦБ) осталась на нулевом уровне. Такое решение приняло руководство финансового агрегатора по итогам заседания, которое прошло в четверг, 26 июля.

Ставку по депозитным вкладам оставили на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам 0,25%.

«Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на прежнем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся последовательном удержании инфляции на уровне ниже, но близком к 2% в среднесрочной перспективе», — говорится в документе по итогам совещания.