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Европейский центральный банк оставил базовую ставку на нулевом уровне
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Европейский центральный банк оставил базовую ставку на нулевом уровне 

360tv.ru 1 час назад
Базовая ставка по кредитам Европейского центрального банка (ЕЦБ) осталась на нулевом уровне. Такое решение приняло руководство финансового агрегатора по итогам заседания, которое прошло в четверг, 26 июля.
Ставку по депозитным вкладам оставили на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам 0,25%.
«Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на прежнем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся последовательном удержании инфляции на уровне ниже, но близком к 2% в среднесрочной перспективе», — говорится в документе по итогам совещания.
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