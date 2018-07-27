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ЦБ: годовая инфляция в июле ожидается в интервале 2,5–2,6%
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ЦБ: годовая инфляция в июле ожидается в интервале 2,5–2,6% 

Rambler News Service 1 час назад
Годовая инфляция сохраняется на низком уровне, в июне она составила 2,3%, в июле ожидается в интервале 2,5–2,6%, говорится в сообщении Банка России.
«Годовая инфляция сохраняется на низком уровне. В июне она составила 2,3%, в июле — ожидается в интервале 2,5–2,6%, что соответствует прогнозу Банка России. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, отражают постепенное возвращение инфляции к цели», — говорится в сообщении регулятора.
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