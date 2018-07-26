Омская область за пять месяцев увеличила в 1,5 раза экспорт продукции за рубеж

ОМСК , 26 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров /. Предприятия Омской области за первые пять месяцев 2018 года увеличили объем экспорта своей продукции на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил в четверг ТАСС министр экономики региона Расим Галямов, это произошло благодаря реализации проекта, направленного на развитие экспорта.

"За пять месяцев текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года мы наблюдаем рост объемов экспорта продукции на 53,2%. Омские компании расширяют географию поставок, увеличивают количество партнеров. При содействии регионального правительства с начала года предприятия активно проводили переговоры с иностранными компаниями. Проект, направленный на развитие международной кооперации и экспорта до 2025 года, разработанный областным правительством и политика руководства региона, направленная на решение вопросов бизнеса — все это дает хороший результат", — рассказал Галямов.

По словам министра, только за первое полугодие 2018 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта омские предприятия заключили контракты с зарубежными партнерами на поставку продукции на 550 млн рублей. «В аналогичном периоде прошлого года эта сумма составила 110 млн рублей», — отметил Галямов.

В региональном министерстве уточнили, что проект развития экспорта реализуется в Омской области со второго квартала 2017 года. Его суть заключается в стимулировании экспортной деятельности, развитии экспортно ориентированных предприятий, налаживании связей с другими странами. Только в этом году власти и предприятия сибирского региона провели переговоры с иностранными партнерами в рамках более 20 мероприятий.