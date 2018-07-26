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Омская область за пять месяцев увеличила в 1,5 раза экспорт продукции за рубеж
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Омская область за пять месяцев увеличила в 1,5 раза экспорт продукции за рубеж 

ТАСС 2 часа назад
ОМСК, 26 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Предприятия Омской области за первые пять месяцев 2018 года увеличили объем экспорта своей продукции на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил в четверг ТАСС министр экономики региона Расим Галямов, это произошло благодаря реализации проекта, направленного на развитие экспорта.
"За пять месяцев текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года мы наблюдаем рост объемов экспорта продукции на 53,2%. Омские компании расширяют географию поставок, увеличивают количество партнеров. При содействии регионального правительства с начала года предприятия активно проводили переговоры с иностранными компаниями. Проект, направленный на развитие международной кооперации и экспорта до 2025 года, разработанный областным правительством и политика руководства региона, направленная на решение вопросов бизнеса — все это дает хороший результат", — рассказал Галямов.
По словам министра, только за первое полугодие 2018 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта омские предприятия заключили контракты с зарубежными партнерами на поставку продукции на 550 млн рублей. «В аналогичном периоде прошлого года эта сумма составила 110 млн рублей», — отметил Галямов.
В региональном министерстве уточнили, что проект развития экспорта реализуется в Омской области со второго квартала 2017 года. Его суть заключается в стимулировании экспортной деятельности, развитии экспортно ориентированных предприятий, налаживании связей с другими странами. Только в этом году власти и предприятия сибирского региона провели переговоры с иностранными партнерами в рамках более 20 мероприятий.
Внешнеторговый оборот региона за 5 месяцев вырос на 38,9% и составил 496,2 млн долларов, из который на экспорт приходится 363,2 млн долларов. Основу товарооборота составили продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция. Среди основных торговых партнеров Омской области — Китай, Казахстан, Белоруссия и Нидерланды.
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