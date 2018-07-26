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Команда Трампа уже заказала в Китае баннеры к выборам 2020 года, чтобы не платить повышенные пошлины
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Команда Трампа уже заказала в Китае баннеры к выборам 2020 года, чтобы не платить повышенные пошлины 

BFM.RU 7 часов назад
Команда президента США Дональда Трампа, которая уже начала подготовку к президентским выборам 2020 года, опасается, что введение новых пошлин на импортируемые из Китая товары может ударить по ней самой из-за подорожания производства в этой стране агитационных баннеров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили СМИ из восточной китайской провинции Аньхуэй, местная текстильная фабрика неожиданно оказалась полностью загруженной работой по производству рекламных баннеров с предвыборным лозунгом Трампа «Сохраним Америку снова великой». С марта этого года предприятие успело выпустить 90 тысяч экземпляров такой продукции.
Как сказала журналистам директор фабрики Яо Юаньюань, столь большой заказ, который пришелся не на самое напряженное для фабрики время, объясняется поспешностью заказчика, опасающегося, что введение США пошлин на китайский экспорт может привести к удорожанию товара. «Все тесно связано. Они готовятся заранее, пользуются тем, что тарифы на мою продукцию еще не повышены», — сказала она.
Директор отметила, что дела на фабрике пошли особенно хорошо с 2015 года, когда предвыборная команда Трампа заказала ей баннеры для выборов 2016 года с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».
Яо Юаньюань тем не менее отметила, что, если американские ввозные пошлины будут расти, она окажется не в состоянии принимать новые заказы из США. «Все могут быть патриотично настроены, но это не способствует развитию экономики», — заявила она.
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